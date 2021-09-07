Стало известно имя возможного премьер-министра Афганистана

Мулла Мохаммад Хасан Ахунд может стать новым премьер-министром Афганистана, где власть захватили боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ). Как сообщает пакистанская газета The News со ссылкой на источники, такое решение принял духовный лидер талибов мулла Хибатулла Ахундзада.

Мулла Мохаммад Хасан Ахунд является главой совета руководства движения, известного как «Шура». Он был одним из лидеров вооружённого выступления «Талибана» против американцев. Заместителями Ахунда на посту премьер-министра могут стать мулла Барадар Ахунд и мулла Абдус Салам.

Источник также сообщил, что талибы были готовы к объявлению правительства 6 сентября, но этот процесс был отложен из-за неких «неизбежных» причин. Как сообщается, состав нового кабинета министров будет объявлен 8 сентября или позднее.

Ранее профессор Ланкастерского университета Амаленду Мисра предположил, кто войдёт в состав нового правительства Афганистана. Он считает, что оно в большинстве будет состоять из пуштунов. При этом талибы могут сформировать коалицию совместно с другими политическими силами, чтобы снизить недовольство своим приходом к власти. Но в конце концов они навяжут свою модель управления государством и со временем исключат всех других партнёров.

Около полуночи 30 августа из афганского международного аэропорта в Кабуле вылетел последний самолёт американских ВВС. Пентагон подтвердил вывод войск США из Афганистана и завершение миссии в стране. В честь этого талибы (террористическое движение, запрещено в РФ) по всему городу открыли огонь в воздух, празднуя окончание 20-летнего присутствия американских военных в Исламской Республике.