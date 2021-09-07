Стало известно имя возможного премьер-министра Афганистана

Мулла Мохаммад Хасан Ахунд может стать новым премьер-министром Афганистана, где власть захватили боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ). Как сообщает пакистанская газета The News со ссылкой на источники, такое решение принял духовный лидер талибов мулла Хибатулла Ахундзада.
Мулла Мохаммад Хасан Ахунд
Источник также сообщил, что талибы были готовы к объявлению правительства 6 сентября, но этот процесс был отложен из-за неких «неизбежных» причин. Как сообщается, состав нового кабинета министров будет объявлен 8 сентября или позднее.
Ранее профессор Ланкастерского университета Амаленду Мисра предположил, кто войдёт в состав нового правительства Афганистана. Он считает, что оно в большинстве будет состоять из пуштунов. При этом талибы могут сформировать коалицию совместно с другими политическими силами, чтобы снизить недовольство своим приходом к власти. Но в конце концов они навяжут свою модель управления государством и со временем исключат всех других партнёров.
Около полуночи 30 августа из афганского международного аэропорта в Кабуле вылетел последний самолёт американских ВВС. Пентагон подтвердил вывод войск США из Афганистана и завершение миссии в стране. В честь этого талибы (террористическое движение, запрещено в РФ) по всему городу открыли огонь в воздух, празднуя окончание 20-летнего присутствия американских военных в Исламской Республике.
16 августа боевики