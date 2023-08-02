Стало известно, говорил ли Путин с Эрдоганом об освобождении бойцов «Азова» РИА Новости: Путин не говорил с Эрдоганом об освобождении бойцов «Азова»

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом не затрагивал тему освобождения бойцов украинского подразделения «Азов» (полк «Азов», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Турции. По его словам, все темы разговора были изложены канцелярией Эрдогана.

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press Освобождённые бойцы «Азов»

Никаких других тем, кроме указанных в официальных сообщениях о результатах разговора, в ходе беседы не затрагивалось, — подчеркнул собеседник агентства.

Как сообщала ранее канцелярия турецкого президента, стороны обсуждали вопросы возобновления зерновой сделки, развития туризма и тушения лесных пожаров. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, Путин и Эрдоган поговорили о развитии торгово-экономических связей и сфер энергетики и туризма. Также лидеры договорились о проведении двусторонних очных переговоров в ближайшее время. Встреча должна пройти в Турции, точная дата не раскрывается.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский после визита из Стамбула объявил о возвращении на Украину командиров «Азова» Дениса Прокопенко под позывным Редис, Святослава Паламаря (Калина), а также командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского (Волына) и бойцов Нацгвардии Олега Хоменко и Дениса Шлеги. Все они сдались во время осады металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возвращение «азовцев» на Украину прямым нарушением договоренностей, согласно которым все указанные лица должны были находиться в Турции до завершения конфликта.