Стало известно, готовы ли страны ЕАЭС ввести единую валюту Зампред ЕАБР Саркисян: страны ЕАЭС пока далеки от внедрения единой валюты

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Тигран Саркисян

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пока далеки от внедрения единого валютного пространства, заявил зампред правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Тигран Саркисян. По его словам, которые приводит ТАСС, эта задача требует кропотливой работы, предстоящей впереди.

Этот вопрос звучит в последние десять лет, когда формировался ЕАЭС, он стоял в повестке. Перед нашими глазами опыт ЕС — формирование единого валютного пространства, внедрение евро. Но мы очень далеки от того, чтобы быть готовыми к имплементации единой валюты, — сказал Саркисян.

На сегодняшний день актуальной задачей является формирование единого платежного пространства, указал он. Актуально это в том числе из-за санкций, которые препятствуют эффективному взаимодействию между странами ЕАЭС и партнерами зоны свободной торговли, пояснил Саркисян. По мнению чиновника, единое платежное пространство необходимо создавать с Ираном, Египтом, Вьетнамом, Индией, Сингапуром и Китаем.

В начале недели президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости снятия барьеров в рамках ЕАЭС и создания единых энергетических рынков. По его словам, государствам необходимо заключить договоренности по вопросам энергетики, которые бы обеспечили всем равные возможности.

В декабре страны ЕАЭС подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном. Перед этим между государствами объединения и Тегераном действовало лишь временное соглашение.