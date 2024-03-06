Стало известно, где ВСУ отступают и минируют местность Марочко: ВСУ на Сватовско-Кременском направлении отводят войска назад

Фото: МО РФ

Украинское командование оттягивает войска ВСУ в районе Тернов к западной окраине населенного пункта, заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко. Он уточнил, что при отходе на более дальние позиции украинские военные проводят минирование местности в устье реки Жеребец.

Также боевиками минируется устье реки Жеребец и занимаются долговременные огневые точки. На господствующих высотах юго-западнее Ивановки выявлены новые позиции с мотострелками и артиллеристами, — написал он в Telegram.

По словам Марочко, по действиям украинских войск и их местоположению можно сделать вывод, что ВСУ пытаются создать серьезную оборону в данном районе, чтобы не допустить дальнейшего продвижения российской армии. При этом в данную область стягиваются дополнительные силы на фоне потерь среди украинской стороны.

Ранее российские средства противовоздушной обороны впервые сбили управляемую авиационную бомбу AASM Hammer французского производства, стоимость которой начинается от $210 тысяч. Кроме того, за прошедшие сутки было перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также сбило более 130 беспилотников ВСУ.