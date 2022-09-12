Стало известно, где состоится трибунал над украинскими националистами МВД ДНР: дату трибунала над националистами определят после досудебного следствия

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Военнослужащий ВС РФ

Дата проведения военного трибунала над украинскими националистами в ДНР станет известна после окончания досудебного следствия, заявил заместитель министра МВД ДНР Николай Крюченко. По его словам, чрезвычайный суд организуют в Мариуполе, передает ТАСС.

Военный трибунал над участниками вооруженных формирований Украины будет проведен в городе Мариуполь. Дата проведения военного трибунала будет определена после окончания досудебного следствия, — отметил Крюченко.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин не исключил, что трибунал над украинскими националистами будет международным, к его подготовке подключен МИД ДНР. Предполагается, что перед трибуналом предстанут как боевики националистических формирований, в частности «Азова» (террористическая организация, деятельность в России запрещена) и «Айдара», так и военнослужащие ВСУ.

В августе Пушилин сообщил, что Россия, Белоруссия и Сирия подтвердили готовность прислать своих наблюдателей для участия в трибунале в ДНР. Он добавил, что для следующей группы иностранных наемников, пойманных в республике, также не исключена высшая мера наказания.