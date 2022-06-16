Стало известно, где Путина считают идеальным правителем

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Китайская молодёжь считает президента России Владимира Путина идеальным правителем, сообщает Live 24 со ссылкой на французского журналиста Джереми Стаббса. Фан-группы Путина в Тик-Токе не блокируют, и молодые люди выкладывают множество хвалебных видео про российского главу государства.

Китайская молодежь размещает в соцсетях видео о Путине с подписями, в которых называют президента России «мужчиной-Богом», «прекрасным принцем», «папочкой» и «старшим братом». Эти видео пользуются большой популярностью. Они собирают тысячи позитивных комментариев и сотни тысяч лайков, — пишет издание.

Отмечается, что раньше население Китая восхищалось Иосифом Сталиным как истинным коммунистическим лидером. В стране вообще принято поклонение сильным руководителям, и власти даже намерены бороться с идолопоклонничеством, порой токсичным.

Глава Бразилии Жаир Болсонару ранее назвал Владимира Путина одним из самых могущественных людей в мире. По его словам, они разговаривали наедине почти три часа.

В свою очередь экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони признался, что он «глубоко разочарован» поведением президента России. Он заявил, что Путин взял на себя слишком «серьёзную ответственность перед всем миром», начав военную операцию на Украине.

С критикой выступил и президент США Джо Байден. Он назвал Владимира Путина военным преступником на фоне материалов западных и украинских СМИ, демонстрирующих массовые убийства мирных граждан в городе Буче.