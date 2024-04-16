Стало известно, где проживают самые чистоплотные люди в мире Бразилия оказалась страной с наибольшим количеством чистоплотных людей

Бразилия оказалась страной с наибольшим количеством людей, поддерживающих чистоту. По данным проекта World Population Review, 99% населения этой страны принимают душ по меньшей мере один раз в день, а многие делают это даже чаще — в среднем дважды в день. В то же время лишь 7% предпочитают ванны.

В Индии, наоборот, люди чаще моются в ванной, чем принимают душ — часто это происходит хотя бы дважды в день. В Великобритании более трети опрошенных предпочитают ванны.

В Германии ежедневно душ принимают 92 процента населения, в США и Мексике — по 90%, во Франции — 76%, в Китае — 85%. В России женщины принимают душ каждый день в 61% случаев, а мужчины — только в 35%.

Ранее был опубликованы данные о числе счастливых людей в России. Большая часть россиян (81%) считают себя в той или иной мере счастливыми людьми. В исследовании принимали участие совершеннолетние граждане, на вопросы социологов ответили 1600 человек. Такие данные выяснились по итогам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).