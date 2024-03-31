Стало известно, где пройдут переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС Al Qahera News: переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС пройдут в Каире

Фото: Saeed Jaras/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Израиля и представители радикального исламистского движения ХАМАС проведут переговоры о перемирии в Каире, сообщает телеканал Al Qahera News со ссылкой на источник в органах безопасности страны. Согласно его сведениям, стороны возобновят контакты уже в это воскресенье, 31 марта.

Переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС возобновятся завтра в Каире, — говорится в публикации.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел встречу с семьями израильских заложников. В ходе нее он заявил, что ЦАХАЛ во время военной операции в секторе Газа сумела захватить стратегические активы палестинского движения ХАМАС. По его словам, они используются при переговорах о возвращении похищенных граждан.

До этого сообщалось, что представители движения ХАМАС обратились к посредникам с требованиями для начала переговоров о полном прекращении огня в секторе Газа. Они подчеркнули, что Израиль в первую очередь должен вывести войска из региона. Кроме того, палестинское движение хочет провести «настоящий обмен» военнопленными.

Ранее лидеры стран Евросоюза впервые с начала палестино-израильского конфликта приняли резолюцию с призывом к прекращению огня. Они предложили освободить всех заложников.