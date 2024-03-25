Стало известно, где ждать терактов после атаки на «Крокус» Политолог Скачко: после атаки на «Крокус» следует ждать терактов в КНР и Венгрии

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Волна терактов может пронестись по странам, которые так или иначе поддерживают Россию, заявил NEWS.ru украинский политолог Владимир Скачко. В частности, он обратил внимание на Китай, Венгрию и Словакию.

Возможно, следующий теракт произойдет на границе с Китаем. Также атаки могут произойти по всему периметру России, в том числе и в странах Средней Азии, Армении, Азербайджане. Любые террористические акты могут быть в Словакии и Венгрии — как в странах, которые выбиваются из общей западной повестки, — сказал Скачко.

Он также обратил внимание, что теракты возможны в любой точке мира, где США понадобится укрепление позиций. По его словам, возможны и атаки во Франции.

Некоторым силам нужно общее ослабление власти во Франции. Но кому именно это нужно — пока непонятно. До этого были исламистские организации. А сейчас там фермеры и «желтые жилеты». Такие трагедии возможны и в благополучных странах Европы, — заключил Скачко.

Ранее стало известно, что организаторы террористического акта в «Крокус Сити Холле» могли готовить теракт в одной из стран Средней Азии. Предположительно, атаку, которая планировалась в то же время, что и в Подмосковье, удалось предотвратить. Также стало известно, что группа террористов, устроившая нападение в РФ, была сформирована за несколько недель.