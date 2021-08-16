Учёные рассказали, есть ли в Северной Корее коронавирус

Северная Корея сделала ставку на жесточайшую изоляцию и прекратила всякое пассажирское сообщение с внешним миром. Если в стране и есть коронавирус, то это, скорее всего, лишь отдельные очаги. Об этом пишет KP.ru.

Действительно, не существует ни одного официального свидетельства заражения COVID-19 в Северной Корее. Хотя это не означает, что его там действительно нет. Но даже если отдельные очаги имеются, то, скорее всего, они носят локальный характер, — считает профессор университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков.

В свою очередь, если бы заражений было много, то страна не смогла бы скрыть это. И, не так давно, Пхеньян решил отказаться от переговоров с ВОЗ по поставке бесплатной вакцины в размере 1,7 млн доз в страну. Значит положение дел не тяжёлое.

Отмечается, была сделана ставка на жёсткий карантин, а северокорейские власти в этом плане настоящие специалисты. К тому же доходили сведения, что при малейшем подозрении на заражение могли закрыть целые районы и никто не мог выходить из дома длительное время.

В свою очередь, врач-невролог Чой Чон Хун, который сбежал из Северной Кореи, считает, что коронавирус там точно есть. Просто система здравоохранения страны настолько слаба, что там умирают даже от самых простых болезней и режим просто не хочет показывать свою неспособность бороться с вирусом, чтобы не потерять авторитет в международном пространстве.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын раскритиковал чиновников, которые отвечали за предотвращение пандемии коронавирусной инфекции на территории страны. В ходе расширенного пленума ЦК ТПК (Трудовая партия Кореи) политик сказал, что они повели себя безответственно.