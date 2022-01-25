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Стало известно, для чего экс-канцлер Австрии основал свою фирму

Экс-канцлер Австрии Курц зарегистрировал компанию, чтобы платить налоги внутри страны
16:22, 25 января 2022
Стало известно, для чего экс-канцлер Австрии основал свою фирму Себастьян Курц Фото: sebastiankurz/instagram.com
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Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц учредил в Австрии собственную фирму, чтобы платить налоги в своей стране, сообщает издание Heute со ссылкой на окружение мужчины. Она будет заниматься владением и управлением акциями, оказанием управленческих услуг и управленческим консалтингом. Сам экс-канцлер сейчас работает в США в компании бывшего советника президента Дональда Трампа.

Себастьян Курц является управляющим директором и единственным акционером компании SK Management. Он зарегистрировал её в Нижней Австрии и внёс первоначальный взнос в размере €35 тысяч.

Для него важно продолжать платить налоги в Австрии, — заявил изданию доверенное лицо бывшего канцлера.

Сам же Курц при этом работает в США. Он занимает должность глобального стратега в инвестиционном фонде Thiel Capital. Эта компания принадлежит Питеру Тилю — бывшему советнику 45-го президента США Дональда Трампа и спонсору его предвыборной кампании.

В декабре прошлого года Курц объявил о своём окончательном уходе из политики. За месяц до этого он покинул пост канцлера Австрии. Это произошло на фоне расследования против него, проводимого антикоррупционной прокуратурой.

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