Стало известно, для чего экс-канцлер Австрии основал свою фирму

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц учредил в Австрии собственную фирму, чтобы платить налоги в своей стране, сообщает издание Heute со ссылкой на окружение мужчины. Она будет заниматься владением и управлением акциями, оказанием управленческих услуг и управленческим консалтингом. Сам экс-канцлер сейчас работает в США в компании бывшего советника президента Дональда Трампа.

Себастьян Курц является управляющим директором и единственным акционером компании SK Management. Он зарегистрировал её в Нижней Австрии и внёс первоначальный взнос в размере €35 тысяч.

Для него важно продолжать платить налоги в Австрии, — заявил изданию доверенное лицо бывшего канцлера.

Сам же Курц при этом работает в США. Он занимает должность глобального стратега в инвестиционном фонде Thiel Capital. Эта компания принадлежит Питеру Тилю — бывшему советнику 45-го президента США Дональда Трампа и спонсору его предвыборной кампании.

В декабре прошлого года Курц объявил о своём окончательном уходе из политики. За месяц до этого он покинул пост канцлера Австрии. Это произошло на фоне расследования против него, проводимого антикоррупционной прокуратурой.