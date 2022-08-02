Стало известно, делегации каких стран осмотрят судно с зерном в Стамбуле Судно с зерном из Одессы осмотрят представители России, Турции, Украины и ООН

Фото: Ukrainian Infrastucture Ministry Press Office/AP/TASS

Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне с украинским зерном направился из порта Одессы в Ливан в рамках реализации «продуктовой сделки»

Морское судно с зерном, которое в понедельник утром отправилось из порта Одессы, будет осмотрено в Стамбуле делегацией, состоящей из представителей России, Турции, Украины и ООН, заявил руководитель Объединенного координационного центра в Стамбуле Озджана Алтанбулака. По его словам, судно RAZONI в полночь бросит якорь на назначенной стоянке, передает РИА Новости.

Будет проведена инспекция с делегацией в составе представителей Турции, РФ, Украины и ООН и по результатам инспекции судно продолжит свой путь. <...> Ожидается, что судно RAZONI в полночь бросит якорь на назначенной якорной стоянке в Стамбуле, — заявил он.

22 июля Россия, Турция, ООН и Украина подписали так называемую продуктовую сделку. Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из РФ, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины. 1 августа стало известно, что судно с украинским зерном вышло из одесского порта.

По данным турецкого Минобороны, сухогруз с 26 тысячами тонн кукурузы прибудет в Стамбул 2 августа, после чего его перенаправят в Ливан. Зерновой караван, состоящий из 16 кораблей, будут сопровождать беспилотники. Турция будет следить за перемещением груза при помощи спутников.