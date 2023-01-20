Стало известно, что вошло в очередной пакет военной помощи США Украине Пентагон: США поставят на Украину ПВО NASAMS и снаряды для HIMARS

Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

Министерство обороны США утвердило и обнародовало новый пакет военной помощи Украине, в который вошли два зенитно-ракетных комплекса NASAMS, а также снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщается на сайте Пентагона. Общая сумма военной помощи оценивается в $820 млн.

Помимо этого, на Украину будут поставлены 150 тысяч артиллерийских снарядов калибром 155 мм и четыре противоартиллерийских радара. Большую часть расходов взяли на себя фонды инициативы содействия безопасности Украины.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что страны НАТО и их союзники не смогли договориться по вопросу поставок Украине немецких танков Leopard 2. При этом он добавил, что Альянс продолжит оказывать Киеву военную помощь.

Также он сообщил, что назначил специальную инспекцию, которая должна оценить последствия решения по поставкам Leopard 2 Киеву, если оно все же будет принято. Министр также сказал, что Альянс продолжит снабжать Украину ЗРК Patriot, IRIS-T, БМП Marder и другими вооружениями, а также обучать военнослужащих ВСУ обслуживанию этой техники.

Ранее в Кремле заявили, что если западные страны решат поставить Украине танки, то последствия такого шага «будут со знаком минус». Принципиально эти поставки ничего не изменят и не помешают России в достижении целей спецоперации, однако добавят проблем для Украины и ее народа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.