Стало известно, что Турция готова принять встречу «3+3» РИА Новости: Турция заинтересована во встрече «3+3» и может принять ее

Фото: Recep Tayyip Erdogan Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Турция заинтересована в активизации региональной платформы «3+3», в рамках которой подразумевается сотрудничество Москвы, Анкары, Тегерана, Баку, Тбилиси и Еревана, сообщил РИА Новости источник. Он добавил, что страна неоднократно выражала готовность принять делегации на высшем уровне в таком формате.

Будучи одними из инициаторов данного проекта, мы, конечно же, выступаем за региональное сотрудничество, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что примером успешной реализации встреч такого формата стали тюркоязычные страны. По словам собеседника, такой вид сотрудничества позволяет государствам, имеющим общие корни, совместно решать проблемы, планировать будущее, наращивать товарооборот и другое.

16 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил лидерам России, Азербайджана и Армении провести четырехстороннюю встречу. Основной темой мероприятия должна была стать ситуация в Карабахе.

25 сентября дипломатический источник в Анкаре сообщил, что конкретной информации о встрече лидеров России, Турции, Армении и Азербайджана по вопросу Карабаха пока не поступало. Собеседник агентства отметил, что для проведения встречи необходимо заручиться поддержкой всех сторон.