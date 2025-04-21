Стало известно, что США могут предложить России по Украине RS: США могут предложить России инвестиции и снятие санкций ради Украины

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Вашингтон может предложить Москве снятие санкций и инвестиции в Арктике за сотрудничество по Украине, написал в статье для Responsible Statecraft обозреватель Джордан Прескотт. По его словам, страны могли бы взаимодействовать в арктическом регионе, так как Россия имеет самый крупный ледокольный флот, чем не могут похвастаться США.

США могли бы предложить снять санкции с проектов в Арктике или пообещать западные инвестиции, если Россия будет сотрудничать по Украине, — говорится в публикации.

Ранее российский философ Александр Дугин заявил, что американский президент Дональд Трамп, фиксируя нежелание всех сторон закончить конфликт на Украине на его условиях, готовится к выходу из него в одностороннем порядке. Решение российского лидера Владимира Путина о пасхальном перемирии было принято самостоятельно — без согласования с Трампом, так как «это жест доброй воли нашего президента», объяснил политолог.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа усомнился, что Россия и Украина заключат мирное соглашение до конца апреля. В разговоре с NEWS.ru он добавил, что также нет надежды на выполнение Киевом каких-либо договоренностей.