Стало известно, что США ищут способы сохранить войска в Нигере CNN: США хотят сохранить силы в Нигере даже при признании мятежа госпереворотом

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Вашингтон ищет способы сохранить войска в Нигере, даже при признании государственным переворотом произошедшего в республике мятежа и отстранения от власти президента страны Мохамеда Базума, сообщает CNN со ссылкой на источники. По информации телеканала, в этой связи Белый дом рассматривает в том числе вариант выдачи специального разрешения на продолжение военных операций.

Пентагон оценивает, какие полномочия может использовать, чтобы продолжить действовать в Нигере для сбора данных, — говорится в публикации.

Обозреватели указали на то, что признание конфликта в Нигере государственным переворотом со стороны Госдепа лишит американские вооруженные силы части полномочий и финансирования для участия в сотрудничестве с военнослужащими Нигера.

Ранее руководитель захватившего в Нигере власть «Национального совета по защите отечества» (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани согласился начать переговоры с Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС). Премьер Нигера Ламин Зейн Али Махаман добавил, что «с оптимизмом» ждет встречи и начала диалога.

Комиссар по вопросам мира и безопасности организации Абель-Фатау Мусах заявил, что ЭКОВАС готово к военному вмешательству в Нигер, если дипломатические способы не принесут успехов в ближайшее время. Он выразил уверенность, что сообщество восстановит конституционный строй в стране любыми возможными способами.