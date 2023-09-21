Стало известно, что разведка США сомневается в успехе прорыва ВСУ на фронте Херш: разведка США сомневается, что ВСУ смогут прорвать российскую оборону

Фото: МО Украины

Американская разведка считает, что Россия победила в конфликте на Украине, однако Белый дом и СМИ США лгут об этом, написал в материале, опубликованном на платформе Substack журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник в разведсообществе. По словам собеседников публициста, Киев считают деморализованным.

В американской разведке есть существенные элементы, опирающиеся на отчеты с мест и данные технической разведки, которые считают, что деморализованная украинская армия сдалась в вопросе прорыва заминированных трехэтпаных линий российской обороны, — написал Херш.

По информации публициста, украинская сторона также отказалась от идеи попытаться захватить Крым или четыре новых российских региона. Херш отметил, что ВСУ больше не имеют шансов на одержание победы.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что урегулирование кризиса на Украине зависит от позиции Москвы. По его словам, Россия в состоянии моментально прекратить боевые действия, но ей необходима капитуляция Киева. Байден подчеркнул, что США готовы поддерживать Украину в вопросе дипломатического урегулирования кризиса с целью обеспечения «справедливого и прочного мира».