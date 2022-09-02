Стало известно, что помешало убийству вице-президента Аргентины TN: направленный на вице-президента Аргентины Киршнер пистолет дал осечку

Фото: Esteban Osorio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кристина Киршнер

Пистолет, из которого злоумышленник попытался убить вице-президента страны Кристину Киршнер, дал осечку, сообщает TN. По данным телеканала, оружие было заряжено, однако по неизвестной причине не выстрелило во время спуска курка.

Пистолет, из которого целились в Киршнер, 380 калибра, подтвердили TN источники в Министерстве безопасности. По предварительным данным, вице-президента пытались убить из полуавтоматического самозарядного пистолета Bersa Thunder 380, известного своей конструкцией на основе Walther PPK.

Отмечается, что Федеральная полиция по горячим следам задержала предполагаемого преступника. Мужчину опознали как Фернандо Андре Сабага Монтьеля, 35-летнего бразильца. По данным полиции, он въехал в Аргентину в 2018 году из Уругвая и живет в Ла Патерналь. У подозреваемого в покушении на убийство Киршнер есть судимость — в 2021 году мужчину арестовали за то, что у него был нож.

Ночью стало известно о покушении на Киршнер. Инцидент произошел у дверей ее квартиры, расположенной в районе Реколета. По предварительной версии, политик вышла поприветствовать людей, собравшихся перед её домом, но вскоре на неё направили оружие.