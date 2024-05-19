Стало известно, что начнется в Иране в случае гибели президента Раиси Политолог Макаркин: вероятная гибель Раиси не приведет к кризису в Иране

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Политолог Алексей Макаркин назвал NEWS.ru последствия для Ирана в случае смерти президента республики Ибрахима Раиси. Аналитик отметил, что характер иранской власти не изменится. При этом Макаркин не стал утверждать о возможной гибели Раиси.

Главой государства является и останется великий аятолла Али Хаменеи, причем пожизненным главой. Хаменеи дееспособен, несмотря на свои 85 лет. Его должность называется рахбар, Хаменеи — и светский, и религиозный глава Ирана, — поделился политолог.

Эксперт отметил, что Хаменеи сделал ставку на консерваторов. По мнению Макаркина, он и будет решать, кто станет следующим президентом. В Иране, добавил политолог, речь действительно идет о передаче власти, но у условных либералов нет «никаких шансов». Аналитик напомнил, как они захватывали посольство США в ходе Иранской революции.

Если Раиси действительно погиб, то Хаменеи изберет его преемника, который поддерживает нынешний курс Ирана. Победа на выборах в случае гибели Раиси обеспечена консерваторам, — продолжил политолог.

Макаркин уточнил, что в Иране есть первый вице-президент — неизбираемая должность. По его словам, кризиса власти нет, а первым вице-премьером является Мохамад Махбер, который будет исполнять обязанности президента Ирана в случае гибели текущего лидера. Последние парламентские и президентские выборы в республике носят «абсолютно управляемый характер», заключил Макаркин.

В Иране ранее начали молиться за здоровье президента Ибрахима Раиси. Всеобщая молитва началась в мечети города Мешхед.