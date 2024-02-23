Стало известно, что МВФ хочет от Аргентины МВФ призвал Аргентину поддержать население на фоне шоковых реформ

Фото: Martin Cossarini/dpa/Global Look Press

Протесты в Аргентине

Руководство Международного валютного фонда (МВФ) обратилось к властям Аргентины с рекомендацией поддержать население страны в связи с проведением шоковых экономических реформ, передает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя директора-распорядителя МВФ Гиты Гопинат. Она также подчеркнула, что реформы будут эффективными, если обновленный состав правительства Аргентины добьется общественной и политической поддержки.

Учитывая издержки стабилизации в краткосрочной перспективе, крайне важно продолжить усилия по поддержке уязвимых слоев населения и сохранить объем социальной помощи и пенсий в реальном выражении, а также гарантировать, чтобы бремя бюджетной корректировки не ложилось непропорционально на работающие семьи, — высказалась Гопинат.

Новый президент Аргентины Хавьер Милей после победы на выборах 10 декабря прошлого года приступил к реализации предвыборного обещания о шоковой терапии для стабилизации экономики страны. В Аргентине наблюдается высокая инфляция, а количество бедных жителей страны неуклонно растет.

Ранее Федеральный суд Аргентины приостановил реализацию двух статей чрезвычайного указа Хавьера Милея. Речь идет о законопроектах, разрешающих продажу аргентинских футбольных клубов иностранным лицам. По мнению главы государства, такая мера поспособствует притоку валюты в страну.