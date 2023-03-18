Стало известно, что мешает запуску прямых рейсов из России в Индонезию Посол Индонезии: России нужны гарантии отсутствия риска ареста самолетов при прямых рейсах

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Индонезийские власти работают над гарантиями об отсутствии риска ареста самолетов российских авиакомпаний при запуске прямых рейсов, сообщил РИА Новости посол Индонезии в РФ Хосе Антонио Морато Таварес. По его словам, Индонезия заинтересована в полетах российских авиакомпаний и обсуждает этот вопрос с несколькими перевозчиками. Ранее дипломат сообщал, что прямое авиасообщение между странами может возобновиться до конца 2023 года.

Компаниям нужна гарантия, что, когда самолет прилетит в Индонезию, он не будет конфискован. Теперь власти решают, есть ли у них возможность предоставить такую гарантию, — сказал посол.

Таварес добавил, что желание выполнять рейсы в Индонезию проявляют российские авиакомпании «Аэрофлот» и Nordwind. В основном речь идет о полетах на остров Бали, указал дипломат.

Ранее Таварес сообщил ТАСС, что надеется на возобновление прямых рейсов из России до конца 2023 года. Он сообщил, глава Минтранса Индонезии Буди Кариа Сумади просил его также проработать возможность возобновления полетов из России в Джакарту.

Индонезия ожидает, что российские авиакомпании снова начнут летать в Индонезию, в результате больше туристов будут посещать нашу страну, также это будет содействовать нашей торговле, — говорил посол.

Ранее стало известно, что Шри-Ланка обсуждает увеличение количества рейсов из России. Посол страны Джанита Лиянаге сообщила, что сейчас выполняются всего девять рейсов, включая чартерные и регулярные.