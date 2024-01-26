Стало известно, что Кравчук рассказывал Клинтону о националистах на Украине Кравчук заявил Клинтону в 1994 году, что на Украине немного националистов

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Президент США Билл Клинтон (слева) и президент Украины Леонид Кравчук (справа)

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в 1994 году на встрече с бывшим американским лидером Биллом Клинтоном заверил его, что в стране не так уж много националистов, следует из документов правительства США, рассекреченных Архивом по национальной безопасности. При этом политик сообщил, что люди с соответствующими убеждениями готовы на «немыслимые поступки».

Согласно опубликованным документам, Кравчук встречал коллегу в аэропорту Борисполя. В ходе беседы он рассказал ему о красивых украинских девушках, а также о гостеприимстве народа. По словам бывшего президента, Клинтона всегда будут встречать на Украине «хлебом и солью».

В опубликованных документах также говорилось о встрече бывшего президента РФ Бориса Ельцина и Клинтона. Тогдашний российский лидер заявил, что РФ в случае расширения НАТО должна первой присоединиться к военно-политическому блоку. Ельцин считал, что примеру Москвы должны были последовать «другие страны из Центральной и Восточной Европы». Разговор состоялся во время ужина лидеров двух стран в Ново-Огарево 14 января 1994 года.