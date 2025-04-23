Стало известно, что грозит Европе при признании Крыма российским NI: Европа потеряет доступ к недрам Азии из-за признания Крыма российским

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Европейские страны выражают опасения, что признание российского контроля над Крымом может усилить влияние РФ в Евразии, сообщает американское издание National Interest. Это грозит ограничением доступа Запада к природным ресурсам Центральной Азии, пояснили журналисты.

Авторы статьи подчеркивают, что с учетом контроля Москвы над Крымом, Черным морем и Кавказом она может попытаться ограничить транскаспийские маршруты в Центральную Азию. Они также отмечают, что запасы редких минералов в ЦА значительно превышают украинские, а обилие нефти и газа в этом регионе во многом связано с американскими инвестициями. В случае если доступ в Центральную Азию будет сохранен для Запада, то Китай может стать главным бенефициаром.

Ранее появилась информация, что Вашингтон оказывает дипломатическое давление на Киев, подталкивая его к принятию решения по инициативе главы Белого дома об урегулировании конфликта на Украине. Речь идет в том числе о признании Крыма российским и отказе от вступления в НАТО.

Как считает первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков, необходимо дождаться официальных заявлений США о признании Крыма российским регионом. Он отметил, что даже обсуждение такой возможности уже является позитивным сигналом для жителей полуострова.