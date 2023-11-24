Стало известно, как блокада границы с Польшей повлияет на поставки для ВСУ Аналитик Коротченко: блокада границы с Польшей не повлияет на поставки для ВСУ

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поставки западных военных грузов для снабжения ВСУ будут перенаправлены в обход автомобильных пунктов пропуска на польско-украинской границе, заблокированных бастующими водителями-дальнобойщиками, рассказал NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, имеющиеся сегодня препятствия на КПП не такие существенные.

Возможности для доставки военных грузов на Украину, в том числе авиационным транспортом, сохраняются. В частности, компоненты систем радиоэлектронной борьбы, о которых говорилось в СМИ, могут доставляться на Украину с другой логистикой. Это не скажется критическим образом на способностях и возможностях ВСУ. И подобного рода акции на польско-украинской границе в военном смысле большой роли не играют, — сказал Коротченко.

Ранее сообщалось, что поставки военных грузов и других критически необходимых товаров на Украину заблокированы на границе из-за протеста польских перевозчиков. Отмечается, что на границе застряли грузовики с топливом, беспилотниками, тепловизорами и товарами медицинского назначения. Также сообщалось, что производители украинских средств РЭБ остановили производство важного оборудования, поскольку в страну не могут завезти комплектующие для детекторов БПЛА.