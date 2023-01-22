Больше 10 стран захотели вступить в БРИКС Посол ЮАР в России Макетука заявил, что порядка 13 стран готовы вступить в БРИКС

Фото: kremlin.ru

Около 13 стран готовы вступить в БРИКС, заявил РИА Новости посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука. Он отметил, что почти половина из них уже подали официальные заявки на присоединение к организации. По его словам, в число желающих входят Алжир, Египет, Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Сейчас есть около 13 претендентов на вступление в БРИКС. Есть страны, которые официально подали заявки, их шесть, а есть страны, которые выразили интерес. Я лично ожидаю, что приоритет будет на стороне тех, кто уже подал заявку, — сказал дипломат.

Посол добавил, что все члены БРИКС приветствует расширение, однако для этого нужно определить «модальности для принятия» новых стран. Так, ЮАР на посту председателя займется проработкой критериев по вступлению, однако уже можно сказать с уверенностью, что решение о принятии новых членов будет коллегиальным, рассказал Макетука.

Макетука также отмечал, что власти Южно-Африканской Республики ожидают приезда президента России Владимира Путина на саммит БРИКС, который состоится в августе. Он подчеркнул, что это будет первый очный саммит БРИКС после начала пандемии COVID-19.

По его словам, мероприятие может состояться в одном из четырех самых крупных городов республики — Йоханнесбурге, Кейптауне, Претории или Дурбане.