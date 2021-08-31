Стало известно, что более половины украинцев не получат пенсию

Журналистка украинского издания ZN.ua Юлия Самаева, ссылаясь на прогнозы экспертов, вычислила, что более половины украинцев не получат пенсию по достижении 60 лет из-за нового законопроекта о трудовом стаже.

Из всех застрахованных на сегодняшний день лиц в среднем 53% женщин и 65,5% мужчин не будут иметь права на пенсию при достижении 60 лет, - говорится в результатах исследования.

По данным экспертов Пенсионного фонда Украины, из-за законопроекта, предполагающего 25-летний стаж работы для получения пенсии, в стране будет уменьшаться количество людей, имеющих право на государственные выплаты. По данным расчётов, более половины застрахованных украинцев не достигнут такого стажа к 60 годам. Причиной такой плачевной статистики Самаева назвала “теневой” заработок многих граждан Украины, которые соглашаются на это из-за финансовых трудностей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей, средства придут им на банковские карты уже 2 сентября.

