Стало известно, что Бангладеш обсуждала с Украиной в Мюнхене Премьер Бангладеш обсудила с Украиной торговлю пшеницей и другими товарами

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Шейх Хасина и Владимир Зеленский

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и президент Украины Владимир Зеленский 17 февраля во время двусторонней встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудили сотрудничество в области торговли сельскохозяйственными товарами, передает ТАСС. Кроме того, Хасина призвала Зеленского найти пути разрешения конфликта на Украине. В ходе беседы политики также обсудили события на Ближнем Востоке.

Мы <...> выразили заинтересованность в установлении двустороннего сотрудничества в сфере торговли пшеницей, пищевым маслом и другими сельхозтоварами. <...> Я попросила его [Зеленского] немедленно найти эффективные пути разрешения продолжающегося российско-украинского конфликта, — сказала Хасина.

Ранее польские фермеры заблокировали проезд украинским фурам в 250 местах. Аграрии продолжали протестовать против ввоза дешевой сельскохозяйственной продукции с Украины и «зеленой» политики Европейского союза, которая противоречит интересам местных производителей. Один из плакатов протестующих гласил, что без них европейцы останутся без еды, алкоголя и одежды.

В свою очередь Зеленский раскритиковал продолжающиеся протесты польских фермеров на границе с Украиной. Ситуацию с блокировкой украинского экспорта он назвал «издевательской».