Стало известно, что Байден спешит вырвать у Китая из-под носа IT-эксперт Муртазин: Байден попытается вырвать Тайвань из-под носа Пекина

Администрация президента США Джо Байдена стремится вырвать из-под носа Китая крупнейшие предприятия на Тайване, рассказал NEWS.ru ведущий аналитик Mobile Research Group, IT-эксперт Эльдар Муртазин. Он утверждает, что такое решение американские власти приняли ради своей национальной безопасности.

Перенос производств не будет запущен в сроки, так как это не одна крупная компания по производству чипов — речь идет о как минимум десятке заводов. Не думаю, что это связано с войной, просто речь идет о национальной безопасности штатов. Поэтому Байден спешит перенести крупнейшие перетащить из-под носа у Китая, — объяснил Муртазин.

По словам эксперта, программа переноса производств стартовала около пяти лет назад, во время президентства Дональда Трампа. Однако в тот период США не могли найти на ее реализацию средства, однако сегодня эта инициатива «худо-бедно» финансируется. Муртазин также добавил, что перенос предприятий обходится очень дорого, поэтому вся электроника подорожает.

Ранее официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил, что Китай выступает против поставок оружия из США Тайваню и намерен принять «энергичные» и «решительные» меры, если они все же будут осуществлены. По его словам, в Пекине считают красной линией вмешательство США в Тайваньский вопрос.