Стало известно число погибших у берегов Австралии морпехов США AFP: трое военных США погибли при крушении вертолета у берегов Австралии

Фото: U.S. Department of Defense/Digital/Global Look Press

Трое морпеха США погибли при крушении вертолета у северного побережья Австралии, сообщает AFP. Уточняется, что на борту находилось 23 человека, пять человек госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.

Всего на борту летательного аппарата находилось 23 человека. Трое из них погибли, а еще пятеро были доставлены в Королевский госпиталь в тяжелом состоянии, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что у северного побережья Австралии разбился военный вертолет ВВС США Osprey. Отмечалось, что на нем находились 20 военнослужащих, которые выполняли полет в рамках военных учений Predators Run. Инцидент произошел возле острова Мелвилл, в 80 км от австралийского города Дарвин. Позднее стало известно, что троих военных спасли, они были доставлены в больницу. В учениях Predators Run участвуют 2500 военных, в том числе 500 военнослужащих из США, а также пехотинцы Филиппин, Индонезии и Тимора-Лешти.

До этого четыре человека погибли в результате крушения военного вертолета на северо-востоке Австралии. По данным СМИ, экипаж вертолета участвовал в военных учениях Talisman Sabre. Крушение произошло близ острова Гамильтон, находящегося в 620 километрах к югу от Кэрнса. Известно, что вертолет совершал тренировочные маневры по слаживанию.