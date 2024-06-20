Путина накормили рыбой в листьях лотоса и рисовым мороженым во Вьетнаме

Ханойский отель «Метрополь» приготовил угощение для приема от имени главы Вьетнама То Лама в честь российского президента Владимира Путина, приехавшего во Вьетнам с визитом. Главам государств предложили суп с морскими ушками и крабом и хлеб и оливковым маслом, передает РИА Новости.

Кроме того, на приеме подавали салат с редисом и креветками, спринг-роллы с омаром «по-рячангски», блины с тунцом и икрой форели. На горячее шеф-повар предложил рыбу «Ланг» в листьях лотоса с овощами и душистой зеленью. Из мясных блюд были поданы ребрышки ягненка на грилес соленым соусом.

На десерт главам двух государств и членам их делегаций предложили мороженое из кокоса и лонганом. Как вариант десерта предлагалось мороженое со вкусом риса.

Накануне Путин в ходе визита в КНДР попробовал местные блюда на торжественном приеме, который организовал лидер республики Ким Чен Ын. В их числе были салат из лангуста и заливная утиная печень с трюфелями. Кроме того, лидерам двух государств подали соленую рыбу с травами. Путин и Ким Чен Ын отведали тхан из курицы с женьшенем, куксу с вырезкой из говядины, жареную баранину, тушеную треску и вареные морепродукты. На десерт подали мороженое из голубики и шоколадное печенье с кремом.