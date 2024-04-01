Стало известно, чем для Ирана обернется убийство генерала КСИР Захеди Военкор Котенок: убийство генерал КСИР Захеди станет серьезным ударом для Ирана

Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Убийство генерала КСИР Мохаммада Резы Захеди, если информация об этом подтвердится, станет серьезным ударом для Ирана, считает военный корреспондент Юрий Котенок. Так он отреагировал на сообщение Reuters о гибели высокопоставленного военного при ударе ВВС Израиля по Дамаску.

По словам военкора, факт авиаудара израильской авиации по сирийской столице и погибших подтверждают связанные с Ираном медиаресурсы из Палестины и Сирии, однако конкретные имена не приводятся. Он отметил, что Reuters при этом утверждает, что в результате атаки был убит Мохаммад Реза Захеди, об этом же сообщает издание «Аль-Арабия». Данные о количестве погибших разняться от пяти до восьми человек.

Генерал и командир сирийских и ливанских сил Корпуса стражей исламской революции руководил войсками на протяжении последних восьми лет. По данным Reuters, целью атаки Израиля стало посольство Ирана в Дамаске — здание полностью разрушено

Ранее агентство SANA сообщило, что Израильские ВВС нанесли удары по целям в окрестностях Дамаска в Сирии. Обстрел велся с Голанских высот, сирийские средства ПВО участвовали в отражении налета. В результате атаки пострадали два мирных жителя, а также нанесен материальный ущерб.