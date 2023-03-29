Стало известно, чего ждать РФ от системы онлайн-учета товаров в Казахстане Экономист Коган: РФ придется искать пути импорта из-за системы онлайн-учета товаров в Казахстане

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Российским бизнесменам предстоит искать новые пути импорта после введения онлайн-системы для отслеживания всех товаров, которые ввозятся и вывозятся из Казахстана, предупредил профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган. В разговоре с РИАМО эксперт отметил, что некоторые серые схемы в торговле между странами продолжат осуществляться, но они могут потерять свою системность.

Учитывая общий внешнеполитический тренд Казахстана, похоже, что все может быть вполне всерьез, хотя какие-то серые схемы, выгодные местным бизнесгруппам и, прежде всего, чиновникам, все же продолжат осуществляться. Однако теперь они вряд ли смогут носить системный характер, — пояснил Коган.

При этом, по его словам, из-за данного решения со стороны Казахстана может произойти новая волна укрепления рубля. Экономист уточнил, что под ударом может оказаться налаживание поставок необходимого оборудования и машинокомплектов в Россию.

Профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» РАНХиГС Юрий Юденков уверен, что ситуация с импортом между Казахстаном и Россией после введения онлайн-контроля никак не изменится. Он пояснил, что выявить крупные поставки действительно можно, но отследить все перемещения товаров слишком сложно. Кроме того, Казахстан не хочет портить отношения с Россией, а принятые меры сделаны для того, чтобы также сохранить контакт с США.

Если возить санкционные товары вагонами, то их можно отследить и поймать, а вот если «газелями», то — не получится. Поэтому параллельный импорт как был, так и останется. А Казахстан изображает невинное лицо перед Минфином США: я не я и лошадь не моя. Но при этом, понятно, они не хотят ругаться и с РФ, там много русских и российского бизнеса, — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что с 1 апреля заработает онлайн-система учета ввозимой и вывозимой из страны продукции. По словам высокопоставленных чиновников Казахстана, страна не хочет становиться площадкой для обхода антироссийских санкций. В Астане отметили, что таким образом не вводят ограничения в отношении России и торговлю с РФ не ограничивают.