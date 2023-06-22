Стало известно, чего боялся капитан затонувшего батискафа Sky News: капитан батискафа «Титан» называл нахождение на буксире самой опасной частью миссии

Фото: oceangate.com

Генеральный директор компании-перевозчика OceanGate Стоктон Раш, который сейчас находится на борту затонувшего батискафа, называл «нахождение на буксире» самой опасной частью миссии на пути «Титана» к обломкам «Титаника», сообщает телеканал Sky News. Бизнесмен, управлявший пропавшим в Атлантике подводным аппаратом, также говорил журналистам, что самой опасной частью для него является доставка на место, а не само нахождение под водой.

Что нас беспокоит, так это не то, что вы находитесь под водой. Меня беспокоит то, как я доставлю вас туда, когда вы находитесь на судне с большими дверями, которые могут раздавить ваши руки, и с людьми на борту, которые могут оказаться не лучшими. Для меня это самая опасная часть, — рассказывал Раш.

Глава компании-оператора «Титана» также сообщал, что опасности при глубоком погружении на батискафе можно избежать, если двигаться «медленно и уверенно». Раш говорил об этом журналисту CBS News Дэвиду Погу, который путешествовал на «Титане» в 2022 году. Корреспондент описывал подводный аппарат как «экспериментальное» судно, отмечая риск получения травм или даже смерти.

Ранее инвестор компании OceanGate Аарон Ньюман рассказал, что батискаф «Титан», пропавший 19 июня при экспедиции к обломкам «Титаника», спроектирован так, что должен автоматически возвращаться на поверхность через 24 часа после погружения. По его словам, всего предусмотрено четыре варианта действий, чтобы сбросить балласт в виде тяжелых грузов, в том числе путем раскачивания судна.