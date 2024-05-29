Стало известно, будет ли ООН участвовать в конференции по Украине Офис Гутерриша: ООН станет участником мирной конференции по Украине

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стефан Дюжаррик

ООН станет участником мирной конференции по Украине в Швейцарии, сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. По его словам, которые цитирует РИА Новости, объединение будет представлено в качестве наблюдателя.

ООН — наблюдатель. Мы будем представлены точно. Об уровне представленности я вам сообщу, как только смогу, — сказал Дюжаррик.

Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке с 15 по 16 июня. Как ранее заявлял первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, мероприятие не имеет перспектив без участия в нем России. Дипломат призвал учитывать позицию Москвы по конфликту.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо отметил, что страны, которые не определились, будут ли участвовать в конференции в Швейцарии, хуже, чем враги. В числе таких стран украинский лидер назвал Китай и Бразилию.

Позже МИД Китая ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского к китайскому лидеру Си Цзиньпину и американскому президенту Джо Байдену принять участие в саммите в Швейцарии. Там заявили, что Пекин выступает за мирную конференцию по разрешению украинского кризиса, признаваемую и Москвой, и Киевом.