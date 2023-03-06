Иран отказался от российских С-400 Глава Минобороны Ирана заявил, что страна пока не нуждается в российских С-400

Фото: МО РФ

ЗРК С-400

Иран пока не нуждается в российских зенитно-ракетных комплексах С-400, так как располагает собственной разработкой — ЗРК Bavar-373, заявил агентству Tasnim министр обороны республики Мохаммад-Реза Караи Аштияни. По его словам, при необходимости Тегеран может достать любое вооружение, но пока не нуждается в этом.

Что касается закупки оборонного комплекса С-400: Россия — одна из стран, с которыми у нас отношения на высоком уровне. При этом мы достигли самообеспечения в производстве оборонительного вооружения. Если будет необходимо достать вооружение, мы это сделаем, но пока, в данный момент, другого оружия не нужно, — подчеркнул Аштияни.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон заподозрил Россию в поставках современных истребителей в Иран. По его словам, в обмен на них Москва получает ударные беспилотники. Также Блинкен заявил, что о «летальной» военной помощи России раздумывает Китай, пояснив, что речь может идти как о вооружениях, так и о боеприпасах. До сих пор, по его утверждению, частные китайские компании оказывали России максимум «нелетальную» поддержку.