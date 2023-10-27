«Стали недружественными»: политолог об отношениях России и Израиля Политолог Кошкин: отношения России и Израиля стали недружественными из-за США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за давления США отношения России и Израиля «стали недружественными», заявил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. В беседе с «360» он подчеркнул, что при этом сам Израиль продвигает идею взаимодействия с Москвой для урегулирования конфликта с Палестиной.

Если США находятся в режиме гибридной войны с Россией, то и отношения Израиля стали недружественными, — пояснил эксперт.

Политолог уточнил, что Израиль поставлял оружие ВСУ, но сейчас старается игнорировать тот факт, что оно попадает в руки палестинского движения ХАМАС. Именно на фоне украинского кризиса отношения России и Израиля охладели. Кошкин заявил, что сложности есть и во взаимоотношениях с ХАМАС, хоть представители движения и посещали Москву. Эксперт отметил, что «Россия признала ХАМАС, который пришел к власти в результате демократических процедур».

Позиция Москвы относительно конфликта Израиля и Палестины не изменилась со времен СССР, добавил Кошкин. Политолог уточнил, что она заключается в дипломатическом урегулировании ситуации и признании независимого Палестинского государства.

Делегация ХАМАС во главе с членом политбюро группировки Абу Марзуком ранее прилетела с визитом в Москву. Основной темой переговоров стала ситуация в секторе Газа и конфликт с Израилем в целом. Также стороны обсудили вопрос освобождения заложников и эвакуацию российских граждан из зоны боевых действий.