Стали известны вкусы эскортниц, которые работали на украинскую разведку

В распоряжение РИА Новости попали анкеты трёх эскортниц, которые они, предположительно, заполняли для Службы внешней разведки Украины (СВРУ). В них они рассказали о своих любимых фильмах, предпочтениях в музыке и спорте. Сами анкеты опубликованы в Telegram-канале агентства.

Агентство представило анкеты Вероники Белой, Ольги Бойко и Инны Голуб, которых, предположительно, использовала СВРУ в качестве информаторов, а также для выполнения особых поручений.

Так, из анкеты следует, что Вероника Белая родилась 19 марта 1989 года. В графе «Мои любимые фильмы» она написала «Боевики, комедии, и ещё люблю мультики». Отвечая на вопрос о любимом виде спорта, она написала «теннис и волейбол». В качестве своих любимых цветов она написала розы.

Ольга Бойко в своей анкете отметила, что её худшая особенность — самовлюблённость. В графе с описанием своего идеального мужчины она написала: «Похож на Бреда Питта или Тома Круза». Посетить она бы хотела европейские страны, а любимым временем года назвала лето.

А Инна Голуб написала в анкете, что хотела бы посетить Испанию, своей любимой пищей она назвала фрукты, а временем года — весну и лето. По её словам, своей самой отрицательной чертой она считает «капризность».

Ранее стало известно, что представители российских силовых структур в Херсоне нашли материалы почти на 20 женщин лёгкого поведения, которых использовала Служба внешней разведки Украины. По словам источника в российских силовых структурах, обнаружить секретный отдел удалось по наводке бывшего сотрудника украинских спецслужб. Он отметил, что в зависимости от талантов самих девушек, их будущее определялось сотрудниками отдела кадров СВРУ по результатам психологического тестирования.