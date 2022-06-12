Стали известны страны, выступающие против требований США по России NYT: БРИКС, Израиль и Пакистан отказались следовать санкциям США против России

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В настоящее время многие страны Азии, Африки и Южной Америки сохраняют отношения с Россией и сопротивляются призывам США о присоединении к антимосковской коалиции. Об этом говорится в материале авторов Лары Джейкс и Эдварда Вонга для газеты The New York Times. В числе хранящих нейтралитет журналисты называют, в частности, Индию, Бразилию, Израиль и страны Персидского залива.

По информации авторов, уговоры Джо Байдена ввести санкции против российской стороны, оказать на неё дипломатическое давление и предоставить Украине военную помощь в случае с этими странами не приводят ни к какому результату.

До сих пор едва ли кто-то из них изъявил желание сделать это, несмотря на партнерские отношения с Соединенными Штатами по другим важным вопросам безопасности, — говорится в статье.

Публицисты отмечают также, что Китай осудил попытки Вашингтона расширить коалицию. Туда в настоящее время входят страны Европы, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. По словам авторов, чиновники США признают трудности, связанные с попытками убедить другие страны привести свои интересы в соответствие со стремлением США изолировать Россию.

Также в материале говорится, что Уганда, Пакистан и Вьетнам обвинили возглавляемую США коалицию против в России в сведении на нет любой возможности мирных переговоров из-за военной помощи Украине.

Ранее экономист Василий Колташов заявил, что многие западные специалисты в настоящее время констатируют отсутствие желаемых результатов применяемой в отношении России санкционной политики. По мнению отечественного эксперта, ограничительные меры в результате ударили по Европе, где в настоящее время наблюдается слабеющий евро и высокий уровень инфляции.