16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Стали известны сроки возобновления выдачи виз в Болгарию

13:45, 05 мая 2021
Фото: pixabay.com

В визовом центре Болгарии назвали сроки возобновления выдачи виз россиянам. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Так, приём документов от граждан начнётся не ранее 17 мая. Уточняется, что к этому моменту должны быть оговорены детали с Министерством иностранных дел, Ростуризмом и Росавиацией.

1 мая власти Болгарии открыли границы для россиян, вакцинированных препаратом «Спутник V». Чтобы попасть в страну, туристы должны предъявить документ о завершённой вакцинации, выданный не ранее чем за 14 дней от даты пересечения границы. Кроме того, полететь в Болгарию могут россияне, имеющие на руках отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки, либо антигенный тест за 48 часов до прибытия.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео