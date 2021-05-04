Стали известны сроки возобновления выдачи виз в Болгарию

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В визовом центре Болгарии назвали сроки возобновления выдачи виз россиянам. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Так, приём документов от граждан начнётся не ранее 17 мая. Уточняется, что к этому моменту должны быть оговорены детали с Министерством иностранных дел, Ростуризмом и Росавиацией.

1 мая власти Болгарии открыли границы для россиян, вакцинированных препаратом «Спутник V». Чтобы попасть в страну, туристы должны предъявить документ о завершённой вакцинации, выданный не ранее чем за 14 дней от даты пересечения границы. Кроме того, полететь в Болгарию могут россияне, имеющие на руках отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки, либо антигенный тест за 48 часов до прибытия.