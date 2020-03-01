Петрозаводск, Калуга и Казань стали лидерами рейтинга бюджетных маршрутов для туристов внутри страны. За рубежом список возглавили Гюмри, Рига и Братислава.
Топ-лист был составлен аналитиками онлайн-поисковика билетов Aviasales. Они изучили спрос в период с марта по май 2020 года и составили список самых доступных по цене городов для путешествий весной.
Российский Петрозаводск и армянский Гюмри стали безусловными лидерами,
Для путешествий внутри страны эксперты советуют присмотреться к городам, куда авиабилеты ещё доступны в пределах семи тысяч рублей. Среди самых выгодных маршрутов также Курск, Саратов, Махачкала, Уфа и Владикавказ. Причём если в большинство этих городов можно слетать за шесть-семь тысяч, то в Петрозаводск и Казань билеты стоят около четырёх тысяч рублей.
Среди зарубежных направлений экономным путешественникам стоит также рассмотреть Эйндховен, Баку, Кёльн, Хельсинки, Берлин, Салоники, Ереван и Нур-Султан. Перелёты туда стоят не более 12 тысяч. При этом билеты в города — лидеры рейтинга — Гюмри, Ригу и Братиславу — можно приобрести за 8-9 тысяч рублей.
Ранее NEWS.ru писал, что экономным туристам лучше всего планировать поездки по России на февраль и март. Самые дорогие путешествия будут в июле и августе, предупредили эксперты туристического рынка.
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