Стали известны самые часто звучавшие слова в интервью Путина Карлсону Слова «Украина», «Россия» и «США» чаще всего звучали в интервью Путина Карлсону

Фото: kremlin.ru

Такер Карлсон

«Осторожно Media» проанализировал текстовую версию разговора главы РФ Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном и вычленил самые часто упоминаемые слова, сообщается в Telegram-канале «Кровавая барыня». Собеседники за два часа и семь минут произнесли почти 14 тысяч слов, из которых чаще всего звучали слова «Украина» (112 раз), «Россия» (84 раза), «США» (76 раз) и «мир» (69 раз).

Реже встречались слова «НАТО» (34 раза), «Польша» (30), «война» (24 раза), «СССР» (20 раз), «Китай» (19 раз), «Германия» (18 раз), «отношения» (17 раз) и «госпереворот» (16 раз). Про ядерное оружие и нацизм упомянули соответственно один и семь раз.

После интервью с Карлсоном Путин вошел в актуальные тренды в американском сегменте Twitter (X). Американский журналист также попал в тренды, но уже в России. Число постов с упоминанием Карлсона в российском сегменте перевалило за 600 тысяч. При этом социальная сеть на территории РФ заблокирована.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что интервью представляет собой дорожную карту по улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном. Он отметил, что президент озвучил ключевые факты, касающиеся роли Запада в нагнетании украинского кризиса.