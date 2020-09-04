Стали известны правила въезда в Египет для россиян во время пандемии

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Россияне могут с 3 сентября 2020 года посетить Египет. Однако для поездки на отдых нужно будет сдать анализы и взять справку в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

После возобновления авиасообщения россияне смогут полететь только в Каир. На курорты туристы должны будут добраться самостоятельно: на автобусе или внутренним рейсом, сообщает KP.ru.

Также есть вариант добраться до Хургады или Шарм-эль-Шейх с пересадкой через Стамбул.

Кроме того, желающим прилететь в Египет придётся пройти ПЦР-тест на коронавирус не позже, чем за 72 часа до прибытия в страну. При этом в справке должны быть обязательно указаны дата и время, когда был взят анализ. Справка об анализе должна быть на английском или арабском языках, также на документе должна быть печать лаборатории и указан вид анализа RT-PCR. При въезде в Египет нужно будет предъявить эту справку, а копию — отдать пограничнику.

Специалисты туроператора Tez Tour отметили, что детям до шести лет справка не нужна.

Как писал NEWS.ru ранее, в диппредставительстве Египта сообщили, что граждане России, прилетающие в страну, не обязаны проходить карантин. В посольстве уточнили, что все прибывающие в аэропорт Каира должны будут предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста на COVID-19. Тех, кто не предоставит справку о тестировании на COVID, обяжут сдать анализы в аэропорту и подождать результата около четырёх часов.