https://static.news.ru/photo/eaa6e9c0-59ec-11ea-acfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Quanchao/Keystone Press Agency/Global Look Press

Санитарные власти США проанализировали различные виды поверхностей с точки зрения среды обитания коронавируса. Выяснилось, что на бумаге или пластике он задерживается дольше всего.

Медь или сталь позволяют вирусу сохраняться около двух часов. Об этом рассказал директор Центра по контролю и предупреждению заболеваний (CDC) Роберт Редфилд, сообщает Reuters.

Он добавил, что на круизном лайнере Diamond Princess главную роль в распространении инфекции могли сыграть именно заражённые поверхности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роспотребнадзор подготовил рекомендации на случай, если появилось подозрение на коронавирус. Согласно им, врач-терапевт или скорая помощь должны быть сразу вызваны к больному. Также человека надлежит изолировать в отдельной комнате. В ведомстве советуют не приближаться к больному ближе, чем на один метр. Необходимые анализы у него врач сможет взять незамедлительно.