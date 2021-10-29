Стали известны подробности состояния попавших в Турции в ДТП россиян

В Генеральном консульстве России рассказали о состоянии пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Анталье россиян. Пять человек выписаны. Об этом сообщает радио Sputnik.

Ещё четыре человека находятся под наблюдением врачей.

Пять человек выписаны. Четверо остаются под наблюдением врачей, — говорится в сообщении.

В турецкой Анталье 31 октября в ДТП с автобусом пострадали девять россиян, в том числе два ребёнка. Авария произошла по пути в аэропорт, куда направлялась группа туристов из 12 человек. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

ДТП случилось в населённом пункте Серик. По данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, пересёк разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулся.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Состояние троих раненых, в том числе двух несовершеннолетних детей, оценивалось как средней тяжести. Для выяснения ситуации на место выехал сотрудник генерального консульства в Анталье.