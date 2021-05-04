Стали известны подробности развода Билла и Мелинды Гейтс

https://static.news.ru/photo/4f192266-ad8d-11eb-ac03-96000091f725_660.jpg Фото: Ron Sachs / CNP /MediaPunch via/Global Look Press

Журналисты узнали первые подробности развода основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса с супругой Мелиндой. Так, стало известно, что сразу же в день развода женщина получила акции крупных компаний на сумму $1,8 млрд, пишет Bloomberg.

Так, согласно отчётам, направленным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Мелинде Гейтс перешли 14,1 млн акций оператора железнодорожной сети Canadian National Railway стоимостью около $1,5 млрд, а также 2,94 млн акций американского автодилера AutoNation на сумму $309 млн.

Что касается их общего благотворительного фонда Bill and Melinda Gates Foundation, пока что супруги намерены руководить делами совместно. Тем не менее в случае возникновения разногласий в дело придётся вмешаться третьему владельцу организации — другу семьи, главе Berkshire Hathaway Уоррену Баффету.

Также не исключено, что в скором времени Гейтсы разделят всё имущество поровну. Они проживают в Вашингтоне, где по законам штата всё нажитое в браке имущество в равной степени принадлежат обоим партнёрам. Однако не исключено, что кто-то из супругов получит больше, а кто-то — меньше.

О разводе Билл Гейтс написал 3 мая в Twitter. Отметим, что пара была в браке 27 лет. Основатель Microsoft уверяет, что решение развестись было совместным. При этом оба супруга будут работать в основанном ими фонде, сообщил основатель корпорации.