Стали известны подробности поездки Зеленского в США

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила в Facebook, что украинский президент Владимир Зеленский во время официального визита будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, а затем направится в Калифорнию.

Из уже запланированного в Вашингтоне — встреча президентов Украины и США в Белом доме, основные составляющие этой встречи уже распланированы и согласованы обеими сторонами, — заявила Маркарова.

Она отметила, что Зеленский встретится с «руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств». Дипломат также рассказала о «двух важных публичных презентациях» президента и первой леди, предназначенных для представителей общественности, СМИ и аналитических центров. Маркарова добавила, что Зеленский будет участвовать в открытии Украинского дома и посетит места в Вашингтоне, важные для развития отношений Украины и США.

Ранее встреча Зеленского с Байденом была перенесена во второй раз.