Стали известны подробности крушения военных самолетов в Колумбии ВВС Колумбии: один пилот погиб при столкновении двух военных самолетов в ходе учебного полета

Фото: dvidshub.net

Истребители ВВС Колумбии

Два военных самолета Т-27 Tucano, разбившиеся в центральной части Колумбии, выполняли тренировочный полет, сообщила пресс-служба ВВС страны. В результате авиакатастрофы один из пилотов погиб.

ВВС Колумбии с сожалением сообщают, что сегодня, в 17:28 (01:28 2 июля мск. — NEWS.ru), два самолета Т-27 Tucano, выполнявшие учебное задание, потерпели крушение в районе боевого авиационного командования № 2. В результате этого инцидента погиб подполковник Марио Андрес Эспиноса Гонсалес, — говорится в сообщении.

В ВВС добавили, что на место происшествия отправилась инспекционная комиссия для проведения расследования и выяснения причин катастрофы.

На кадрах с места события, опубликованных изданием Semana, видно, что самолеты летели в одном направлении в составе группы из пяти машин. После столкновения один из них загорелся. По сведениям журналистов, оба пилота успели катапультироваться, но выжил из них только один. Он не получил серьезных травм и находится под наблюдением медиков.

Ранее стало известно, что крушение самолетов произошло в населенном пункте Алиай департамента Мета. В нем находится авиационная база ВВС Колумбии.