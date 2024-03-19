Стали известны подробности исчезновения россиянина в джунглях Знакомый пропавшего в джунглях россиянина: у него не было денег на лодку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

У пропавшего в джунглях Колумбии россиянина Владимира Комарова не было денег, чтобы совершить переход на лодке в порт Абаде, рассказал «360» его знакомый. Собеседник издания подчеркнул, что из-за этого мужчина решил идти пешком. Последнее фото путешественника было сделано в колумбийском селении Капургана.

Я тоже его проходил на лодках. Этот переход очень сложный. У меня он прошел на четырех лодках, но там течение не очень. Переход достаточно дорогой. У Володи не было денег, и он пешком пошел и пропал, — рассказывает знакомый исчезнувшего россиянина.

Собеседник издания отметил, что находится на связи с капитанами лодок. По его словам, необходимо найти родственников Комарова, чтобы обратиться в посольство, консульство и Красный Крест. Знакомый россиянина подчеркнул, что сам родных путешественника не знает.

Ранее стало известно, что путешественник перестал выходить на связь еще два месяца назад. Друзья туриста рассказали, что в последний раз общались с ним 25 января, когда он находился в колумбийском городе Капургана. Комаров планировал отправиться в Панаму через Дарьенский пробел, вся территория которого состоит из тропических джунглей и непроходимых болот.