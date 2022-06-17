Стали известны подробности энергетического кризиса в Австралии

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Энергетический кризис ударил по национальному рынку электроэнергии Австралии, сообщает ФБА «Экономика сегодня». Австралийский оператор энергетического рынка приостановил работу рынка и заявил о переходе на ручной режим установки цен. Как считает эксперт по исследованию энергетических систем Мельбурнского университета Дилан Макконелл, к этому привёл ряд событий

Каскад событий создал этот хаос, — заявил он.

Отмечается, что некоторым производителям электроэнергии пришлось покупать сжиженный природный газ по ценам спотового рынка, что привело к росту себестоимости производства. При этом стоимость угля и газа находится на сезонных пиках из-за антироссийских санкций.

Кроме рыночного дисбаланса, проблемы вызваны естественными причинами. Например, в начале года несколько шахт пострадали из-за наводнений и технических проблем.

Ранее о серьёзных проблемах в энергетической сфере заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она предположила, что страну ожидает «мучительная зима» на почве энергетического кризиса, растущих цен на энергоносители и высокой инфляции. Кроме того, ситуация в Эстонии усугубится из-за довольно низких темпов экономического роста.