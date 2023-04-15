Стали известны планы Трампа на Зеленского Newsweek: Трамп хочет отомстить Зеленскому

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Профессор политики колледжа Джуниата в Хантингдоне Эмиль Нагенгаст рассказал Newsweek, что бывший президент США Дональд Трамп жаждет отомстить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому после того, как тот отказал ему в просьбе провести расследование в отношении сына президента США Хантера Байдена. Эксперт отметил, что в случае возвращения Трампа в Белый дом это станет настоящей катастрофой для Украины и ее лидера.

Если Трамп вернется в Белый дом, это станет катастрофой для Зеленского и Украины. У Трампа и Зеленского был телефонный разговор в сентябре 2019 года, когда украинский лидер отказал Трампу в просьбе провести расследование в отношении сына Джо Байдена Хантера, что привело к первому импичменту. Трамп принял это на свой счет, и я не сомневаюсь, что он жаждет отомстить Зеленскому, — сказал Нагенгаст.

Он выразил уверенность в том, что Трамп не станет поддерживать тесные отношения с Киевом, которые выстроил Джо Байден.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что готов вновь баллотироваться на пост главы государства. Он добавил, что он и его команда объявят об этом относительно скоро. Он при этом не стал уточнять, поддерживает ли его кандидатуру Демократическая партия США. Команда нынешнего президента неоднократно заявляла о готовности Байдена принять участие в президентской гонке, но официального объявления администрация не делала.

На пост президента США в 2024 году намерены выдвинуться бывший вице-президент Трампа Майк Пенс, экс-постпред США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, вице-президент США Камала Харрис, министр транспорта США Пит Буттиджич, а также губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.